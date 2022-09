Lucros engordam 16% no Crédito Agrícola

Os lucros do grupo Crédito Agrícola no primeiro semestre de 2019 ascenderam a 74,4 milhões, o que representa um crescimento de 16%. O negócio bancário contribuiu com 63,3 milhões e a atividade seguradora com 7,8 milhões de euros.

Para os resultados do grupo liderado por Licínio Pina contou sobretudo a venda de dívida pública (resultado em operações financeiras) que cresceu 52% para 29,4 milhões de euros. Também a reversão de imparidades e provisões ajudou aos resultados obtidos.

As provisões e imparidades acumuladas caíram 205 milhões deuros, de 1,3 mil milhões para 1,1 mil milhões de euros até junho. O rácio de crédito não produtivo (NPL) melhorou de 13,4% para 9,4%, embora esteja ainda a níveis elevados.

À semelhança do que aconteceu com outros bancos do sistema, a margem financeira (diferencial entre juros cobrados em crédito e juros pagos em depósitos) caiu 6,3%, as comissões liquidas também desceram (6,8%) e os custos progrediram 3,9%. A penalizar os resultados esteve também a depreciação de unidades financeiras na carteira de desinvestimento imobiliário em cerca de 7,6 milhões de euros.

A carteira de crédito bruto ascendeu a cerca de 10,3 mil milhões de euros crescendo 7% face a igual período de 2018. Para isso contou o crescimento do crédito concedido a empresas e administração pública, que aumentou 11%.

Do lado dos recursos o crescimento foi de 9,4% para 14,3 mil milhões de euros.