Divisa chinesa cai pela 7ª sessão e Bolsa de Hong Kong lidera quedas

A moeda chinesa voltou a desvalorizar-se esta terça-feira. No mercado cai há sete sessões com o dólar a subir para 7,065 yuans e o euro a aproximar-se de 8 yuans.

Nas bolsas, a sessão desta terça-feira na Ásia Pacífico fechou com a praça de Hong Kong a liderar as quedas em toda a região. O índice Hang Seng perdeu 2,2%. Nos últimos trinta dias, o índice daquela região administrativa especial da China já caiu mais de 11%, após 10 semanas consecutivas de crise política.

Os mercados financeiros asiáticos registaram, também, a má noticia de que Singapura, um dos 'tigres' asiáticos, registou uma quebra do crescimento no segundo trimestre deste ano em relação aos três meses anteriores, temendo-se que se consolide uma recessão no trimestre que termina em setembro.

A Europa segue a tendência vermelha da Ásia, com a Bolsa de Milão a liderar as quedas. Itália aguarda que o Senado marque o dia para a discussão e votação da moção de censura colocada pela Liga contra o governo de coligação de que faz parte. Em Lisboa, o índice PSI 20 recua 0,6%, depois de, na segunda-feira, a bolsa portuguesa ter, juntamente com as praças grega e espanhola, liderado as quedas na Europa, com perdas de 1%.

O Banco Popular da China fixou esta terça-feira o câmbio oficial em 7,0326 yuans face ao dólar, o nível mais alto há onze anos. Há quatro sessões que permite a subida desta taxa central acima do limiar psicológico dos 7 yuans por dólar. O câmbio oficial do yuan já caiu 2,2% face ao dólar e 3,4% em relação ao euro desde o final de julho.

Um responsável do banco central garantiu, esta terça-feira, que a depreciação será um abalo temporário. Pan Gongsheng, vice-governador do banco, disse ao jornal chinês Financial News que "depois do choque temporário, não haverá depreciação caótica". Os investidores temem que Pequim repita o que ocorreu eu 2015, com uma desvalorização gradual ao longo do ano que somou 6%.