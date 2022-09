Ao segundo dia, Governo garante que os serviços mínimos foram “genericamente cumpridos”

No balanço sobre a greve feito esta tarde, o ministro do Ambiente considerou que os serviços mínimos foram “genericamente cumpridos” e que a requisição civil decretada pelo Governo “foi cumprida com rigor”. Ao Governo chegaram as comunicações das empresas, relativas aos funcionários que faltaram aos serviços obrigatórios - foram 14, onze dos quais já receberam “a notificação por incumprimento”.

Na apreciação feita ao segundo dia de paralisação, João Pedro Matos Fernandes considerou que os números “são hoje melhores”, sublinhando que os níveis de abastecimento de combustíveis registaram uma subida, apresentando agora “valores aceitáveis”.

A exceção é o Algarve, disse o ministro, pelo que ainda esta terça-feira se vai realizar um terceiro turno, com o envio de camiões “conduzidos apenas por elementos das forças de segurança e das Forças Armadas”, a partir da refinaria de Sines, para a região sul do país.

Às 18h desta terça-feira, precisou Matos Fernandes, os postos da rede REPA apresentavam taxas de abastecimento dos seus depósitos superiores às de segunda-feira: 51% no que toca à gasolina (ontem 38%) e 49% em relação ao gasóleo (ontem 46%).

Melhor, mas ainda abaixo do desejável, no Algarve as percentagens subiram de 22% para 27% (gasolina) e de 23% para 27%, indicou o ministro.

Na antevisão feita para esta quarta-feira, e “atendendo a que a requisição civil se mostrou ajustada” nos moldes em que foi definida pelo Governo, Matos Fernandes adiantou que a intenção é “mobilizar um número menor de elementos das forças de segurança e das Forças Armadas” - hoje foram mobilizados 200 elementos, mas “só dez equipas tiveram de atuar”, informou o ministro.