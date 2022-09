Wall Street fecha em baixa com subida do medo de recessão e problemas da China

A bolsa nova-iorquina encerrou esta segunda-feira em baixa acentuada, com os investidores a cederem às inquietações crescentes com a economia internacional e a China a enfrentar um conflito com os EUA e tensões em Hong Kong.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 1,49%, para os 25.896,44 pontos. O tecnológico Nasdaq recuou 1,20%, para as 7.863,41 unidades, e o alargado S&P500 caiu 1,23%, para as 2.882,69.

Ao fim de várias sessões de altos e baixos na semana passada, esta nova descida "é causada por um aumento de incertezas sobre a situação na China, que deve agora enfrentar duas frentes de confrontos, a guerra comercial com os EUA e os protestos em Hong Kong", avançou Adam Sarhan, da 50 Park Investment.

"Isto complicou em muito a situação", sintetizou.

Hong Kong está mergulhado desde o início de junho na sua mais grave crise política desde a devolução do território pelo Reino Unido à China, em 1997.

E o aeroporto de Hong Kong tomou a hoje a decisão raríssima de anular todos os seus voos, depois de milhares de manifestantes pró-democracia terem invadido a zona das chegadas, com os dirigentes de Pequim a endurecerem o discurso, dizendo que estavam a ver "sinais de terrorismo" neste movimento de protesto.

"Os investidores inquietaram-se com as possíveis ramificações das dificuldades chinesas na economia internacional", estimou Sarhan.

A refletir estas inquietações, a taxa de juro paga pela dívida pública dos EUA a 10 anos tornou a cair hoje, para 1,641%, dos 1,745% de sexta-feira à noite, sinal de uma forte procura para este ativo considerado um valor seguro.

Neste contexto, "vários grandes bancos modificaram as suas expetativas (...) e reviram em alta o risco de uma recessão até à eleição presidencial de 2020" nos EUA, sublinhou Sarhan. "Isto muda seriamente a dinâmica nos mercados", vincou.