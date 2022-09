The Independente vai ter o primeiro hotel em Lisboa

O grupo The Independente Collective, já consolidado na área dos hostels, vai ter o seu primeiro hotel, num projeto que resulta da reabilitação de um edifício em Lisboa na Rua de São Paulo, em frente ao elevador da Bica. A obra para reconverter o imóvel num hotel com 50 quartos deverá avançar em setembro, para a unidade poder abrir as portas em maio do próximo ano, num projeto vai envolver investimentos de cerca de €1,3 milhões, segundo adianta Duarte d’Eça Leal, um dos fundadores do grupo The Independente (juntamente com os seus irmãos, Bernardo e Afonso d’Eça Leal).

