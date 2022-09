Pequim prossegue com desvalorização gradual da moeda

O Banco Popular da China (PBOC, no acrónimo em inglês, como é conhecido internacionalmente) fixou esta segunda-feira o ponto médio do câmbio oficial da moeda chinesa em 7,063 yuans por dólar, uma depreciação de 0,1%. Na sexta-feira passada, tinha estabelecido esse câmbio diário em 7,0136%.

O banco central chinês fixou uma taxa central acima do limiar psicológico dos 7 yuans por dólar a 8 de agosto, o que já não sucedia desde abril de 2008. No mercado, o dólar abriu esta segunda-feira no mercado asiático a valer 7,063 yuans, uma valorização de 0,2% desde sexta-feira. O PBOC fixa diarimente o ponto médio do câmbio oficial e permite uma flutuação no mercado de 2% nos dois sentidos.

Os responsáveis monetários em Pequim alegam que a depreciação do yuan é derivada da pressão do mercado depois do presidente norte-americano ter anunciado a 1 de agosto que avança a 1 de setembro com um imposto alfandegário de 10% sobre todas as importações vindas da China que ainda não estavam sujeitas à vaga de medidas proteccionistas iniciada no verão passado.

Desde início do ano, o dólar já se valorizou 2,7% face à moeda chinesa. O Tesouro norte-americano, depois de tweets iniciais do presidente Trump, declarou, na semana passada, pela primeira vez em 25 anos, que a China era um país manipulador de divisas, classificação que não é acompanhada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Em julho, o presidente norte-americano tinha afirmado que “a China e a Europa são grandes manipuladores de divisas e injectam dinheiro no sistema para concorrer com os EUA”.

O FMI, no relatório anual de analise da situação económica chinesa ao abrigo do artigo IV, publicado na sexta-feira passada, reafirmava que não encontrava sinais de que o câmbio do yuan estivesse desalinhado do quadro fundamental da economia chinesa no médio prazo e das "políticas desejáveis". James Daniel, o chefe da Missão do FMI para a China, afirmou, na divulgação do relatório, que a moeda chinesa "não está nem sobre nem subavaliada". Dito de outro modo, não corrobora a acusação da Secretaria do Tesouro norte-americano.

Até onde irá a depreciação gradual do yuan e quando os Estados Unidos poderão reagir, avançando com uma desvalorização do dólar, são duas interrogações que vão permanecer nas próximas semanas, tanto mais que é cada vez mais baixa a probabilidade de um acordo entre Pequim e Washington que ponha fim à guerra comercial em curso. Ainda este fim de semana, Trump reiterou que poderá ser cancelado o próprio recomeço das negociações entre as duas partes em setembro, desta vez em solo americano.

Marc Chandler, analista do mercado cambial na Wall Street, sublinha que a China não está interessada numa depreciação acentuada da sua moeda. Uma das razões de peso é a dívida de mais de 3 biliões de dólares que as empresas chinesas têm directamente ou através das subsidiárias em Hong Kong, Singapura e nas Caraíbas. No entanto, alguns analistas admitem que Pequim poderá repetir a estratégia de uma desvalorização lenta como em 2015, quando, em um ano, a moeda chinesa perdeu 6% face ao dólar.

Trump dá prioridade a pressão sobre a Fed

Por seu lado, a Administração Trump tem colocado de lado, por enquanto, a tomada de medidas específicas para desvalorizar o dólar, centrando, por ora, a pressão sobre a Reserva Federal (Fed). O objectivo político da Casa Branca é que o banco central liderado por Jerome Powell não se fique por um único corte, ainda por cima modesto (apenas um quarto de ponto percentual), nas taxas directoras (como o fez na reunião de julho), mas sim que avance efectivamente com um ciclo de reduções substanciais.

Um corte sistemático das taxas directoras da Fed funcionaria “automaticamente” , fazendo descer o dólar um pouco”, argumentou este fim de semana Trump. Como é sabido, Powell, o presidente da Fed, não endossou esta estratégia na conferência de imprensa que deu após a última reunião em julho.

A expectativa deslocou-se, agora, para as decisões que a Fed possa tomar na reunião de 17 e 18 de setembro. No mercado de futuros das taxas diretoras, atribui-se uma probabilidade de 83,5% a uma nova descida de 25 pontos-base (um quarto de ponto percentual), um corte similar ao aprovado na reunião de julho. A taxa diretora da Fed baixaria então para o intervalo entre 1,75% e 2%, ainda muito acima de 0% no caso do Banco Central Europeu. O PBOC não mexe na taxa diretora desde outubro de 2015, quando a baixou para 4,35%.