Jorge Batista da Silva, Bastonário dos Notários: “Os bancos andam a enganar os clientes na compra de casa”

Há bancos que, nas escrituras de compra e venda com crédito à habitação, estão a obrigar os clientes a prescindir de um notário e a usarem os advogados contratados pelo próprio banco. Consequência prática? Dizem que estão a celebrar escrituras públicas quando estão a fazer contratos privados e deixam o cliente desprotegido, sem uma entidade imparcial que defenda os seus interesses. “É o mesmo que, num processo judicial, uma das partes ter o seu advogado ao lado e a outra parte não ter apoio jurídico nenhum”, diz ao Expresso Jorge Batista da Silva.

