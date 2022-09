Guerra comercial entre a China e os Estados Unidos aumenta receios de recessão económica

O escalar das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos pode levar a uma nova recessão económica, receia o Goldman Sachs. A evolução das tensões entre os dois países levou os economistas do grupo financeiro norte-americano a reverem em baixa as estimativas para o crescimento nos Estados Unidos no quarto trimestre do ano em 20 pontos base, para 1,8%.

“Aumentámos as nossas estimativas para o impacto da guerra comercial”, disse Jan Hatzius, economista-chefe da Goldman Sachs para os Estados Unidos, numa nota enviada aos clientes e citada pela Reuters.

As condições financeiras, a incerteza política, o sentimento relativo aos negócios são fatores, resultantes da guerra comercial, que contribuem para a revisão em baixa do crescimento norte-americano.

Recorde-se que a guerra comercial entre Washington e Pequim intensificou-se nas últimas semanas com o anúncio, por parte do Presidente Donald Trump, de uma taxa aduaneira de 10% sobre as importações chinesas de 300 mil milhões de dólares (268 milhões de euros) a partir de 1 de setembro.

Há uma semana, a tensão escalou quando a 5 de agosto, o yuan caiu abruptamente - abaixo do limiar de sete yuans por dólar -, depois da China ter deixado a moeda desvalorizar e ter dito que iria suspender as compras de produtos agrícolas norte-americanos. A desvalorização da divisa chinesa, consequentemente, tornou os produtos do país mais baratos nos mercados internacionais.

Trump já acusou a China de manipular o yuan para terem ganhos competitivos, algo que o país nega. Esta segunda-feira o yuan continuou a perder valor.

As preocupações estendem-se à Europa, onde esta quarta-feira se conhecerão os dados do crescimento no segundo trimestre. Um dos focos está colocado sobre a Alemanha, o motor da zona euro, que já poderá ter entrado em terreno negativo no segundo trimestre (segundo os analistas poderá ter recuado 0,1%), e onde os indicadores sobre a produção industrial estão também em recuo. Itália e Reino Unido, com crises políticas à mistura, estão também no olho do furacão.