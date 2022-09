Guerra cambial EUA/China? Ainda é cedo para avaliar estragos

Muitos analistas fizeram manchetes esta semana anunciando que a guerra de divisas entre a China e os EUA tinha começado. Contudo, os economistas ouvidos pelo Expresso consideram prematuro tirar essa conclusão.

De facto, na segunda-feira, a China permitiu que o dólar ultrapassasse a barreira de sete yuans (a moeda chinesa) por cada dólar pela primeira vez em 11 anos, apesar de o ponto médio do câmbio oficial diário ter sido fixado nesse dia abaixo desse limiar psicológico. A expressão “guerra de divisas” voltou então à baila. Ela foi cunhada pelo ministro das Finanças brasileiro da altura, Guido Mantega que, em setembro de 2010, acusou os EUA, a China e o Japão de estarem envolvidos nesse tipo de desvalorização competitiva prejudicando muitas divisas de economias emergentes, nomeadamente o real.