Colisão de avião da SATA com aves obriga a cancelamento de voos

O voo da tarde de domingo de Lisboa para a Terceira, efetuado pela SATA Air Açores, teve um acidente na aterragem na Praia da Vitória, ao colidir com um bando de aves. Uma situação que obrigou o aeronave a ficar parada na Aerogare Civil das Lajes, e a cancelar o voo de regresso a Lisboa, o voo de hoje Lisboa-Pico, assim como viagens entre a Terceira e o Pico.

Foram afetados por este acidente até ao momento 445 passageiros, adiantou ao Expresso o porta-voz da SATA, António Portugal. Hoje estão a ser afetadas 320 pessoas, ontem 125, esclareceu o responsável.

“Houve uma colisão com pássaros de um voo que vinha de Lisboa para a Terceira durante a aterragem. Terá sido por volta das 18:00 de domingo”, explicou António Portugal. É a segunda vez que este ano que um avião da SATA colide com aves, o chamado “bird strike”.

“A aeronave está desde ontem a ser observada pelos serviços de manutenção para avaliar a gravidade dos danos”, explicou o porta-voz da companhia açoreana. Não obstante, António Portugal assegura que todos os passageiros que iriam ser transportados no avião acidentado chegarão ao seu destino ainda esta segunda-feira, não se sabe é a que horas.

Não é para já previsível a dimensão dos danos da aeronave ou quanto tempo ela irá ficar paralisada. “Vai depender da avaliação que os técnicos que estão no terreno fizerem”.

António Portugal lembrou que a colisão com aves é um problema que afeta a sector da aviação a nível mundial.

A colisão com aves ("bird strike") , recorde-se, é um dos maiores riscos identificados pelo Estudo de Impacte Ambiental sobre o futuro aeroporto do Montijo, atualmente sob consulta pública. Os responsáveis do EIA consideram no entanto que apesar de este ser um ponto negativo não impede a construção do aeroporto. A 25 quilómetros de Lisboa, o aeroporto do Montijo, se for construído, ficará junto ao Estuário do Tejo, zona ambientalmente protegida e habitat de milhares de aves.