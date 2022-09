BCP fica com o futuro de 10% da ex-PT nas mãos. Ações reagem mal

O Banco Comercial Português ficou nas suas mãos com o futuro de cerca de 10% da Pharol, resultante da antiga Portugal Telecom. Tudo porque o investidor que financiou incumpriu as suas obrigações. É assim o regresso do banco agora liderado por Miguel Maya à empresa, onde já esteve também pelo incumprimento de dívidas de acionistas como a Ongoing.

Foi em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que veio a informação. Ao BCP são-lhe imputados, desde 30 de julho, 9,99% do capital da Pharol “na qualidade de credor beneficiário de penhores financeiros”. Contudo, para já, o acionista é ainda a High Bridge Unipessoal.

O que quer isto dizer? O banco financiou a High Bridge Unipessoal que, alegadamente, estará ligada ao empresário Nelson Tanure, que tem tido uma presença forte tanto na Pharol como na brasileira Oi. E o financiamento tinha como colateral as ações da Pharol.

Posiçao é para vender

Só que o financiamento não estará a ser totalmente cumprido. O que levou o BCP a avisar a Pharol, que faz o comunicado à CMVM, que, na qualidade de credor, é ele que define o futuro daqueles títulos. Ou seja, o banco pode ficar com a posição ou assumir a sua venda – este último passo é o mais provável, já que a instituição financeira não tem interesse em ficar com uma participação financeira nesta empresa.

"No financiamento que também tem como colateral ações da Pharol, o Millennium bcp não transferiu as ações para a sua propriedade, tendo apenas prestado informação sobre o direito acionado, a quem competia. O Millennium bcp não tem intenção de deter ações da Pharol e, tendo direitos sobre as mesmas, o natural é vender”, indica o BCP quando contactado pelo Expresso.

O banco adianta que não faz comentários sobre "quaisquer relacionamento com clientes",pelo que não explica como é que a ligação à High Bridge foi iniciada. No entanto, o BCP "ressalva que os financiamentos que efetua compreendem garantias e que cabe ao mesmo assegurar os seus direitos em caso de incumprimento".

Neste momento, a Pharol é uma empresa com um conjunto limitado de ativos: uma participação de 5,5% na operadora brasileira Oi e uma reclamação de crédito sobre a Rioforte, empresa do Grupo Espírito Santo. A Pharol é o que resulta da antiga “holding” Portugal Telecom SGPS, sendo que esta última reclamação de crédito se deve ao investimento feito pela PT em papel comercial da Rioforte, no valor de 897 milhões de euros. A Pharol antecipa receber 64,5 milhões, ou seja, 7,19% do valor colocado nestes títulos. Um negócio que não interessa ao BCP – que este ano, por exemplo, se livrou de uma empresa com que ficou também por recuperação de crédito, do grupo André Jordan.

Ações em queda

Os investidores têm estado a castigar as ações do banco liderado por Miguel Maya nas últimas semanas, nomeadamente devido aos receios relativos à guerra comercial e ao abrandamento da economia. O banco teve mesmo o maior ciclo de quedas de sempre ao cair 11 sessões seguidas.

Esta segunda-feira, o início da sessão de hoje até tinha sido positivo para o banco, mas começou a cair, marcando uma desvalorização em torno de 2% depois do anúncio feito à CMVM.

É um regresso onde o BCP já esteve. E não pelas melhores razões.

Um regresso ao sítio onde esteve pela mão de incumpridor

A Oi, através da Telemar Norte Leste, tem 10% do capital da portuguesa Pharol, gerida por Luís Palha da Silva (ex-Jerónimo Martins), sendo que a High Bridge é a segunda maior acionista, com 9,99%. É sobre esta parcela que o BCP exerce agora direitos de voto, ainda que não tendo as ações nas suas mãos. O banco fica com mais poder do que o seu concorrente, Novo Banco, dono direto de 9,56%.

Este é um regresso do banco que tem a Fosun e a Sonangol como principais acionistas ao capital da Pharol, onde já tinha estado, também por incumprimento de acionistas. O BCP chegou aí em agosto de 2015, pela mão da Ongoing, ficando com 6,1% do capital da Pharol.

O banco, na altura sob o comando de Nuno Amado, exerceu um “direito de apropriação” que estava previsto no financiamento concedido ao grupo liderado por Nuno Vasconcellos, já que as ações estavam sob penhor nesse contrato.

Mas a estadia durou apenas dois anos. O BCP deixou o capital da empresa a 23 de maio de 2017, quando passou de uma posição de 6,17% para 0%. No mesmo dia 23 de maio de 2017, entrou no capital da Pharol a High Bridge com a mesma participação de 6,17%. Foi em março deste ano que a High Bridge anunciou a passagem de 6% para quase 10%. Meses depois, há problemas.

Agora, é por mais um investidor que o BCP volta a estar ligado à Pharol.

(Notícia atualizada às 14.40 para acrescentar posição de fonte oficial do BCP)