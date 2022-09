Os ‘viciados’ no trabalho estão a aumentar

É uma adição, tão grave como a droga, o álcool ou o jogo e para os especialistas as consequências que pode gerar são igualmente graves. São cada vez mais os profissionais em Portugal para quem a simples ideia de ir de férias e ficar por alguns dias longe do trabalho desperta um conjunto de manifestações em tudo semelhantes às de uma adição. Não são apenas workaholics (viciados no trabalho). São muito mais do que isso. São profissionais para quem o trabalho se transformou na única razão de existência e o principal desafio é esticar as horas do dia ao máximo. Para poderem descansar? Não. Para poderem trabalhar ainda mais.

Sofrem daquilo a que um número crescente de especialistas enquadra no conceito de “ansiedade de separação do trabalho”, por comparação com as situações de ansiedade de separação experienciadas por crianças ou adultos com padrões de vinculação inseguros, embora a definição não seja consensual. Não é uma síndrome nem uma perturbação mental. É um comportamento aditivo em relação ao trabalho e está a alastrar de forma preocupante e rápida entre os profissionais, sobretudo os mais qualificados.