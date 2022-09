Portugal não exportava tão pouco desde o final do ano passado

Junho foi um mês negativo para as exportações de bens de empresas portuguesas. A quebra mensal foi a mais expressiva desde agosto do ano passado. E o valor alcançado o mais baixo desde o final de 2018.

Em junho, as exportações de bens ascenderam a 4.754 milhões de euros, o montante mais baixo desde dezembro, segundo a informação sobre o comércio internacional publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O valor das exportações representa, em junho, uma quebra de 15,4% em relação ao mês anterior, “podendo refletir o menor número de dias úteis do mês em análise”, de acordo com o gabinete de estatísticas. Já em termos homólogos, a descida é de 8,3%, mas é uma magnitude não vista pelo menos nos últimos dois anos.

A quebra foi em todas as categorias de bens, sobretudo combustíveis e lubrificantes. Espanha, o principal cliente, foi uma das justificações para a evolução negativa, mas não só: Reino Unido e Estados Unidos também marcaram variações negativas significativas.

Também as importações caíram no mesmo período: -4,1%, em termos homólogos; -8,9%, na comparação mensal. Nas importações, só a compra de aviões contribuiu positivamente; de resto, todas as categorias marcaram descidas.

Mesmo assim, a diminuição das importações em junho foi inferior à das exportações, o que contribuiu para o agravamento do saldo da balança comercial. “O défice da balança comercial de bens atingiu 1.833 milhões de euros em junho de 2019, mais 150 milhões de euros face ao mês homólogo de 2018”, diz o INE.

O mês de junho contribuiu assim para um abrandamento do crescimento das exportações nos primeiros seis meses do ano numa altura de tensão comercial entre os Estados Unidos e a China. “No 1º semestre de 2019, verificaram-se aumentos de 2,9% nas exportações e de 9,3% nas importações, o que representa uma desaceleração das exportações e uma aceleração das importações face à variação registada no 2º semestre de 2018 (+3,7% e +7,5%, pela mesma ordem)”.