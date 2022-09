Portugal Ventures procura projetos inovadores nas áreas da economia do mar, circular e agrotech

A Portugal Ventures quer apoiar projetos inovadores, de base científica e tecnológica, nas áreas da economia azul, economia circular e energia e tecnologia aplicada à agricultura (agrotech). O objetivo é “colmatar uma falha de mercado e alavancar soluções para problemas ambientais e sociais”.

Na área da economia azul, a "call Blue Economy" será lançada em parceria com o Fundo Azul e as "calls Green Economy (Economia Verde) e AgroTech" levaram em consideração “as prioridades nacionais em matéria de ambiente e transição energética, agricultura, florestas e desenvolvimento rural”, lê-se no comunicado da capital de risco pública divulgado esta sexta-feira.

As candidaturas terminam a 31 de outubro e estão disponíveis no site da Portugal Ventures.

“A colaboração com os organismos públicos destes sectores em Portugal está alinhada com as prioridades governamentais na procura de sinergias entre as várias entidades do Estado no sentido de complementarem as ofertas de financiamento que cada uma apresenta, e desta forma colmatar a falha de mercado existente no apoio e investimento para projetos nestas áreas temáticas”, sublinha Rita Marques, presidente executiva da Portugal Ventures.

A responsável refere ainda que, no futuro, o objetivo é criar fundos de capital de risco específicos para estas áreas, de modo a “potenciar o crescimento de oportunidades e de posição do nosso país na resolução de problemas ambientais e sociais”.

A sociedade pública de capital de risco já investiu, desde 2012, 130 milhões de euros em mais de 100 novas empresas e gere atualmente uma carteira de investimentos de 200 milhões de euros. Nos primeiros seis meses do ano, investiu nove milhões de euros em 14 startups, mais do triplo do valor investido em todo o ano de 2018.