Mercado de escritórios em Lisboa continua a crescer

O mercado dos escritórios em Lisboa está em crescimento. Embora a oferta seja ainda reduzida, no primeiro semestre deste ano foram colocados no mercado cerca de 110 mil metros quadrados, mantendo a tendência de crescimento já registada em períodos anteriores.

De acordo com a consultora Worx, estes dados representam um aumento de cerca de 27% face ao período homólogo de 2018. De um total de quase 100 operações registadas neste primeiro semestre, 13 têm uma área superior a dois mil metros quadrados.

Recuando na análise até ao ano de 2015, verifica-se que o peso do número de colocações com estas áreas tem vindo a aumentar. “Entre 2015 e 2017 representava, em média, pouco mais de 10%, com exceção para o primeiro semestre do ano 2016, em que não se registaram colocações acima dessa área”, refere nota da consultora. “O valor disparou para os 36% em 2018 e está atualmente em 63%. Saliente-se também a tendência da entrada de empresas internacionais nestas colocações.”

Ainda assim, a taxa de disponibilidade do Mercado de Escritórios de Lisboa continua com valores baixos devido à escassa oferta e à crescente procura. No final do 1º semestre de 2019, a taxa é de 5,23%, com a zona do Parque das Nações a atingir o valor de 1,41% e a zona histórica com apenas 0,35%.

Para 2023 prevê-se um aumento em cerca de 300 mil metros quadrados de área disponível para escritórios. “Num momento em que a procura do Mercado de Escritórios de Lisboa promete continuar ativa e a um ritmo constante, o obstáculo que se coloca é a atual capacidade da oferta responder em tempo útil. As zonas do Parque das Nações e Ribeirinha continuarão a ser muito atrativas para empresas que fogem ao formato de escritórios tradicional”, referiu Pedro Salema Garção, Head of Agency da WORX.