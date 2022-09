Mais de cem postos de abastecimento sem gasóleo

A corrida aos postos já começou, com registo de filas, alguns casos de limitações ao abastecimento e stocks de combustíveis a baixarem a grande velocidade desde quinta-feira, mas – como era previsível - o cenário generalizou-se esta sexta-feira.

Cerca das 11h15, dos 2.913 postos existentes no país, mais de 100 estavam já sem gasóleo e 14 sem qualquer tipo de combustível, uma lista em permanente atualização e que pode ser consultada na página Já Não Dá Para Abastecer, graças a uma parceria entre os Voluntários Digitais Em Situações de Emergências para Portugal (VOST) e o Waze, a aplicação que fornece informação sobre o estado do trânsito, em tempo real. O mapa disponível assinala também onde ficam os postos de combustível da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) são 374 no total para os veículos normais.

Junto da fronteira, a afluência no início da manhã aos postos de abastecimento de combustíveis em Vila Real de Santo António, no extremo sudeste do distrito de Faro, foi superior ao normal, com os automobilistas a esperarem dezenas de minutos para abastecer, quando habitualmente não existem filas.

Para acautelar as esperadas dificuldades, a câmara de Mafra declarou na quarta-feira “situação de alerta no município”, impondo restrições ao abastecimento de viaturas ligeiras e pesadas e proibindo “a venda de combustível em jerricã”.

O abastecimento de ligeiros em bombas do concelho está limitado a 25 litros por viatura, o abastecimento de pesados está limitado a 100 litros por veículo, e o abastecimento de gasóleo agrícola fica restringido a 100 litros.

Já esta sexta-fera, a EDP Distribuição afirmou estar “preparada para acionar” o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, a confirmar-se a greve, de forma a assegurar o fornecimento de eletricidade.

“Com vista a assegurar a continuidade da sua atividade de fornecimento de energia elétrica estão estabelecidas as ações a adotar nas diversas áreas da empresa e respetivas responsabilidades, bem como os meios disponíveis, as viaturas essenciais para garantir a movimentação dos operacionais, estando também acautelado o abastecimento de geradores”, refere a EDP Distribuição em comunicado.

Segundo acrescenta, “este plano mobiliza também fornecedores e prestadores de serviço que colaboram diariamente com a EDP Distribuição e que adaptarão as suas operações aos constrangimentos previstos”.

É a reação do país, pendente de uma greve que continua a gerar controvérsias de vária ordem. Com patrões e motoristas definitivamente de candeias às avessas, numa das mais recentes declarações o porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou os sindicatos de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa paralisação “de má-fé”.

Para o representante da Antram, as declarações de Pedro Pardal Henriques, o advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), são “um exercício de campanha político-partidária”, já que foi entretanto tornado público que o representante daquele sindicato, que, “é candidato a deputado”.