Imposto digital: grandes companhias francesas apelam aos EUA para travarem retaliações

As grandes companhias francesas estão seriamente preocupadas com o impacto na sua atividade da recente frente de ‘batalha’ comercial com os EUA por causa da criação, por Paris, de um imposto digital que vai taxar as tecnológicas norte-americanas. E pedem aos EUA para aguardarem por um acordo global relativo à tributação dos grandes negócios da internet ou, então, para o assunto seguir a via diplomática ou ser tratado através de negociações junto da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Ou seja, para ser dado um compasso de espera antes de o país liderado por Donald Trump avançar nas medidas de retaliação. É que, frisa a Associação das Grandes Empresas Francesas (AFEP), caso exista acordo internacional sobre este assunto, o governo francês revoga, de imediato, o novo imposto sobre as tecnológicas.

Note-se que ao nível do G7 já houve um acordo de princípio sobre a taxação dos gigantes digitais.

A tensão entre os dois países subiu de tom com o presidente norte-americano Donald Trump a ameaçar com novas taxas alfandegárias sobre os produtos franceses, incluindo o reputado vinho, e foi, entretanto, aberto um processo de investigação ao novo imposto, nomeadamente para verificar se viola os acordos para evitar a dupla tributação. Este inquérito decorre ao abrigo da secção 301 da lei do Comércio americana de 1974 que autoriza o presidente a tomar todas as medidas necessárias, incluindo retaliação, para travar qualquer ato, política ou prática por parte de um governo estrangeiro que viole um acordo de comércio internacional ou ação que seja injustificada, irracional ou discriminatória e que onere ou restrinja o comércio americano.

Em meados de julho o Senado francês aprovou um imposto que deverá ser pago pelas empresas tecnológicas globais – como a Google, Facebook, Apple ou Amazon – com receitas anuais superiores a 750 milhões de euros. A taxa é de 3% sobre os rendimentos gerados com os utilizadores franceses e será aplicada de forma retroativa a partir de janeiro de 2019.

Numa carta de final de julho, revelada recentemente, a AFEP pede ao United States Trade Representative (USTR) – a agência do governo dos Estados Unidos responsável pela política comercial do país – que tenha em consideração as negociações relativas à tributação dos serviços digitais que estão a ser desenvolvidas ao nível do G20 e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Apela ainda que sejam suspensas quaisquer medidas de retaliação caso surja a indicação de que as negociação em curso serão bem sucedidas. E frisa que, um eventual acordo (mais abrangente) sobre esta matéria no âmbito da Cimeira do G7, que ocorre em Biarritz (França) de 24 a 26 de agosto, “poderá abrir caminho para um consenso ao nível do G20, no final de 2020, o que coincide com o prazo máximo definido para uma consulta amigável no âmbito de um procedimento ao abrigo da secção 301”.

A AFEP também propõe ao USTR que promova diligências junto do governo francês – que, frisam as grandes companhias francesas, avançou de forma “unilateral” para a criação do novo imposto –, no sentido de um compromisso bilateral sobre a tributação dos serviços digitais – o que poderia incluir também a União Europeia – antes do processo de investigação avançar mais e colocar em cima de mesa pesadas medidas contra a economia francesa.

Além disso, a AFEP frisa que este tipo de disputas comerciais deveriam ser dirimidas pela OMC. “Caso os EUA não estejam disponíveis para travar as retaliações antes da conclusão das negociações G20/OCDE, as grandes companhias francesas sugerem que seja aberto um procedimento formal ao abrigo do mecanismo de disputas comerciais da OMC” e que ambas as partes respeitem, depois, as orientações que daí resultem.

Se estes passos forem dados, a AFEP acredita que pode ser evitada a “tributação unilateral” das importações francesas pelos EUA “com potenciais efeitos negativos para ambas as economias”.

A AFEP reúne 120 grandes empresas que operam em França, entre as quais a L’Oreal, Sanofi, Carrefour ou Pernod Ricard.