Salário médio está nos 1180 euros

“Esta variação corresponde a uma ligeira aceleração, de 0,1 pontos percentuais (p.p.), do crescimento observado em março de 2019 (3,3%)”, indica ainda o organismo de estatísticas.

Já a remuneração bruta regular mensal média por trabalhador, “que exclui, entre outras componentes salariais, os subsídios de férias e de Natal e tem, por isso, um comportamento menos sazonal”, registou um acréscimo homólogo idêntico (3,4%), passando de 923 euros em junho de 2018 para 954 euros em junho de 2019. “Também esta componente registou uma aceleração, maior, do crescimento em relação a março de 2019 (mais 0,3 p.p.), na sequência de uma tendência de aceleração já iniciada em dezembro de 2017”.

Ou seja, quer a remuneração bruta mensal média por trabalhador (posto de trabalho) aumentou 3,4% no segundo trimestre de 2019, em relação ao mesmo período de 2018, tal como se verificou também na componente regular daquela remuneração.

Em termos reais, isto é, descontando o efeito da inflação medida pelo Índice de Preços no Consumidor, a remuneração total registou um acréscimo homólogo de 2,9% e a remuneração regular teve um aumento homólogo de 2,8%.

O INE indica ainda que, nos últimos cinco anos, a Retribuição Mínima Mensal Garantida (salário mínimo) aproximou-se da remuneração bruta mensal regular, ao passar de 55,9% deste montante, no primeiro semestre de 2014 – período em que se inicia a série disponibilizada ao INE –, para 63%, no primeiro semestre de 2019, e ultrapassando os 80% em algumas atividades, como as atividades administrativas, da agricultura e pesca e do alojamento e restauração.



Esta análise é feita com base na informação da Declaração Mensal de Remunerações transmitidas pelas empresas à Segurança Social e o INE iniciou, em maio passado, a divulgação de estatísticas sobre remunerações desde 2014 até ao primeiro trimestre de 2019.

Trata-se de informação que diz respeito a cerca de quatro centenas de milhar de empresas e a aproximadamente 3,6 milhões de trabalhadores.

Agricultura paga pior e os melhores salários estão no sector da energia

Em junho de 2019, a remuneração total variava entre 787 euros, nas atividades da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca e 3 372 euros, nas atividades da eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio.

O INE refere ainda que, em cinco anos, entre o primeiro semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2019, o salário bruto aumentou 10,2% em termos nominais e 6,1% em termos reais, passando de 1 024 euros para 1 128 euros