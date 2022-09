JPMorgan tem um criativo publicitário com melhor desempenho que os humanos: um robô

Depois de um projeto piloto bem-sucedido, o banco JPMorgan Chase assinou um contrato de cinco anos com a Persado, uma startup norte-americana de desenvolvimento de software que utiliza inteligência artificial para escrever mensagens de marketing, noticia esta quarta-feira a revista “Quartz”.

Os testes realizados no JPMorgan mostraram que esta ferramenta de machine learning (capacidade de aprendizagem dos sistemas a partir dos dados) tem melhores resultados - medidos através do número de cliques - do que os humanos nos anúncios publicitários para os cartões e hipotecas do banco. Em certos casos, o sistema de inteligência artificial conseguiu que os utilizadores clicassem até duas vezes mais nas suas mensagens do que nas criadas por humanos.

O robô da Persado cria mensagens a partir de uma base de dados de mais de um milhão de palavras, identificadas e hierarquizadas em função da sua atratividade emocional.

“A tecnologia da Persado é muito promissora”, diz em comunicado Kristin Lemkau, diretora de marketing do banco. “Reescreveu mensagens e títulos publicitários de uma forma que um profissional de marketing, por ter um juízo subjetivo e a sua experiência, não faria. E funcionaram.”

Depois de três anos de testes, o JPMorgan espera agora expandir a utilização deste robô da publicidade para outras áreas da empresa, como comunicação interna e apoio ao cliente.

Mas o banco norte-americano garante que o sistema não vai servir para dispensar trabalhadores. Questionada pela revista norte-americana de marketing e publicidade “AdAge” se a parceria com a Persado vai servir para dispensar trabalhadores, uma fonte oficial do JPMorgan respondeu que esta “não teve impacto na estrutura” do banco - que conta atualmente com 250 mil trabalhadores - e que, até ao momento, não há previsão de cortes na empresa.

Com um orçamento anual de 11 mil milhões para tecnologia, o banco norte-americano tem dado vários passos no sentido da automatização de algumas tarefas. Em 2017, implementou o programa Contract Intelligence para reduzir a segundos a revisão de documentos que, geralmente, demoravam milhares de horas a serem analisados por advogados e outros profissionais.