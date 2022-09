Horta Osório e António Simões apontados como possíveis presidentes do HSBC

Dois gestores portugueses estarão na ‘corrida’ para liderança do grupo bancário britânico HSBC. António Horta Osório (CEO do Lloyds) e António Simões, que está à frente da divisão de banca privada do HSBC, são apontados pela imprensa internacional como possíveis escolhas para o cargo de CEO do maior banco europeu.

Uma notícia publicada no Financial Times (FT) coloca António Horta Osório (CEO do Lloyds), Tidjane Thiam (CEO do Credit Suisse), Ewen Stevenson (atual CFO) entre os possíveis sucessores de John Flint.

Horta Osório também é referido na shortlist feita pela Bloomberg, que fala noutro português, colocando em cima da mesa o nome de António Simões.

A Bloomberg faz uma divisão entre os candidatos potenciais colocando-os em duas listas: os internos e os externos. E frisa que se o escolhido vier de fora da instituição será a primeira na história de 154 anos do banco.

Entre os internos, além de António Simões, estão Noel Quinn, administrador com o pelouro da banca comercial e Ewen Stevenson (também mencionado pelo FT).

Segundo a Bloomberg, António Simões, que lidera a unidade de menor dimensão do HSBC, pode capitalizar pontos com a experiência no banco, depois de ter sido responsável da unidade no Reino Unido e Europa.

tiago miranda

Horta Osório surge na lista de nomeados de fora do HSBC, que inclui também Piyush Gupta, CEO do DBS Group.

Sobre Horta Osório, a agência noticiosa refere que é “um dos gestores mais eficientes da banca europeia”, o que vai ao encontro das prioridades de Mark Tucker, chairman do HSBC – que também veio de fora do banco.