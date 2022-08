Estado comprou o SIRESP para que este não entrasse em colapso, admite o presidente da Altice Portugal

"A compra do SIRESP foi o mecanismo que o Governo encontrou para garantir que este não entraria em default (colapso). E foi a forma de pagar a redundância da rede", afirmou o presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, num encontro com jornalistas. Depois dos incêndios de 2017, o SIRESP- Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal investiu cerca de 12 milhões de euros em antenas satélite, que passariam a funcionar como uma rede redundante. Foi de certa forma para pagar este investimento adicional que o negócio se fez, admitiu o gestor.

Em meados de junho, o Conselho de Ministros aprovou, recorde-se, a compra, por 7 milhões de euros, das participações da Altice e da Motorola no SIRESP. Um negócio que tem levantado polémica e que foi bastante questionado pelos partidos da oposição.

O SIRESP "cumpriu sempre com todos os níveis de serviços contratados" com o Estado português em 2006, assegurou o presidente da Altice Portugal. O gestor garantiu mesmo que a rede não teve uma única falha face ao contratado durante os trágicos incêndios de 2017, nem no caso de Pedrogão, em junho, e nem no de 15 de outubro.

"Desde 2006 até hoje, o SIRESP SA honrou sempre os seus compromissos", sublinhou. Alexandre Fonseca explicou que o problema foi que foram sendo retirados ao longo do tempo serviços que era suposto existirem, e que não havia redundância de rede, ou seja, se as plataformas de telecomunicações fossem consumidas pelos incêndios, não haveria uma rede alternativa para a substituir, questão para a qual a Altice alertou desde início. Decisões que, admitiu nas entrelinhas, terão sido tomadas pela Ministério da Administração Interna (MAI).

Alexandre Fonseca afirmou mesmo que a Altice há muito tinha avisado para a necessidade de haver redundância da rede, aliás desde que comprou a antiga PT, o que aconteceu em junho de 2015. "Já se sabia que a rede não estava à altura, porque foram sendo retirados serviços previstos inicialmente no contrato, como por exemplo a redundância", afirmou.

Para exemplificar a falta de rigor do cumprimento do contrato, Alexandre Fonseca contou que o Conselho Geral de Utilizadores do SIRESP - onde estão instituições como a Autoridade Nacional da Proteção Civil, os bombeiros ou a GNR - reuniu-se pela primeira vez em 2017, depois do incêndio de Pedrogão, quando o previsto no contrato é que o fizesse regularmente, para preparar ações no terreno.