Meio milhão de euros para reabilitar teatro em Murtosa

Chama-se Assembleia Theatro da Torreira e foi construída na década 50. A sua função era acolher as festas das famílias burguesas que ali iam à praia. O projeto de reabilitação e ampliação faz parte de um conjunto de três intervenções, que contempla a requalificação do Centro Recreativo Murtoense e também do Cine-Teatro da Murtosa.

O concurso público para Assembleia Theatro da Torreira foi lançado ontem, por um valor base de 459 mil euros. “A premissa é respeitar a identidade arquitetónica do histórico imóvel, modernizando-o e aumentando a sua polivalência funcional, por forma a restituí-lo à comunidade como relevante polo cultural e social da freguesia da Torreira e do Concelho da Murtosa”, lê-se no site da câmara municipal.

O projeto de reabilitação e ampliação foi desenvolvido pelo arquiteto Murtoseiro, Paulo Valente.

Já em maio, a autarquia havia anunciado o lançamento do concurso público da empreitada de recuperação e requalificação do edifício do Centro Recreativo Murtoense, localizado no centro da vila. Inaugurado em 1931, o orçamento para esta reabilitação ultrapassa os 530 mil euros. O edifício integrará uma rede de dinamização e formação artística para crianças e jovens do concelho.