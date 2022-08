HSBC anuncia saída surpresa do presidente e quer rescindir com mais 4 mil trabalhadores

O presidente executivo do HSBC, John Flint, renunciou ao cargo no banco britânico 18 meses depois de ter assumido a sua presidência. Segundo a agência de noticias Reuters, a saída terá surpreendido alguns dos executivos da instituição.

Segundo vários órgãos de comunicação internacionais, como o Financial Times, referem que "John Flint renunciou ao cargo por mútuo acordo" e apontam Noel Quinn, responsável pelo negócio da banca comercial como seu sucessor interino enquanto procuram o próximo CEO.



Em causa para a saída repentina de Flint poderão estar desentendimentos quanto ao plano estratégico do banco. O presidente não executivo do banco (chairman), Mark Tucker, afirmou que "era o momento certo para uma mudança", numa declaração do conselho de administração oficial que era necessária uma mudança para melhorar o desempenho da instituição.

O banco anunciou a saída de Flint esta segunda-feira, no dia da apresentação de resultados. Segundo a Reuters, os resultados do primeiro semestre apontam para uma queda da margem financeira de 1,66% em junho de 2018 para 1,61% este semestre. Já os lucros antes de impostos cresceram 15,8% para 12,4 mil milhões de dólares (cerca de 11 mil milhões de euros), tendo as receitas subido 7,9%.

A saída de Flint coincide com o anúncio da necessidade de cortar 4 mil postos de trabalho no banco, através de despedimentos, sobretudo em quadros séniores da instituição.

Apesar da melhoria de resultados, o HSBC quer rescindir com 4 mil trabalhadores e para isso terá entre 650 milhões a 700 milhões de dólares em custos, o que segundo Ewen Stevenson, responsável financeiro do banco, "envolve menos de 2% da nossa força de trabalho".