PLMJ: anatomia de uma debandada

A mudança da PLMJ para a sua nova morada, na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, foi em março deste ano, mas a casa está longe de estar arrumada. Os caixotes com os pertences dos advogados e os operários de construção — que ainda trabalhavam no edifício quando a sociedade lá aterrou ‘de armas e bagagens’ — já não estão pelos corredores, mas a debandada recente de seis sócios, a que se soma um conjunto de advogados seniores, revela que nem tudo está no sítio num dos três maiores escritórios de advocacia do país (ver caixa).

São normais as saídas e as trocas de juristas entre as grandes sociedades que estão no mercado português. O crescimento da concorrência — alimentada, em particular, com a chegada a Portugal, há alguns anos, de grandes firmas internacionais (como a inglesa Linklaters e as espanholas Cuatrecasas, Garrigues ou Uria) — empurra para uma maior dinâmica na ‘caça’ ao melhor talento (a que não é alheia a carteira de clientes que vem com a contratação).