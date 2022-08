Lisboa. O manifesto contra a política de urbanismo que nasceu num café

Foi um encontro acidental. Nas comemorações do 25 de Abril deste ano, um grupo de ex-autarcas ligados à candidatura de Jorge Sampaio à Câmara Municipal de Lisboa, em 1989, cruzou-se na Avenida da Liberdade. O tema da conversa foi quase imediato: a cidade de Lisboa. “Encontrámo-nos três pessoas e depois foi-se juntando mais gente dessa época”, recorda ao Expresso Fernando Nunes da Silva, professor do Instituto Superior Técnico e antigo vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa.

Dias depois, o grupo estava reunido pela primeira vez num café. “Sentimos que havia uma complacência grande com projetos criticáveis e pouco transparentes. Ao mesmo tempo, um silêncio ensurdecedor por parte de pessoas que no passado tanto tinham criticado este modelo de cidade. Fortes opositores a projetos do mandato de Pedro Santana Lopes, como o do Parque Mayer, Alcântara, as Torres da Boavista. Agora, no poder, estão caladas. Absolutamente incompreensível.”