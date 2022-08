Caixas do Crédito Agrícola forçadas a juntar-se

O sistema de caixas autónomas do Crédito Agrícola está condenado a diminuir. O grupo cooperativo prevê concretizar a fusão de 16 das suas cerca de 80 caixas só este ano. Este passo prova a aceleração de integrações, já que em 2018 aconteceu apenas uma operação deste género. A reduzida dimensão de muitas destas entidades, que impossibilita o cumprimento de exigências regulatórias, como a existência de gestores adequados ou linhas de fiscalização suficientes, é a justificação.

“Para cumprimento do fit & proper [avaliação e adequação dos gestores bancários] e das mais recentes orientações da Autoridade Bancária Europeia (EBA) sobre governo interno, algumas Caixas Agrícolas têm de seguir um novo caminho que lhes permita adquirir dimensão para o cumprimento dessas regras. Esse caminho tem, inevitavelmente, de passar pela fusão”, explica a assessoria de imprensa da Caixa Central, liderada por Licínio Pina, quando interpelada pelo Expresso sobre as várias fusões que têm vindo a ser anunciadas ao longo deste ano. “Não existe, portanto, uma escolha sobre as Caixas que estão a ser objeto de fusão, mas sim critérios resultantes das exigências regulamentares”, acrescenta.