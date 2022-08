Amesterdão multa em €20.500 quem arrendar casa mais de 30 dias a turistas

Amesterdão está a adotar uma estratégia completamente diferente da da Câmara Municipal de Lisboa para limitar o alojamento local e assegurar um stock de casas suficiente para as famílias residentes na capital holandesa. Mais do que limitar o número de alojamentos listados na plataforma digital Airbnb, a Câmara Municipal está a tomar medidas cada vez mais radicais para desincentivar o aluguer de casas ou apartamentos inteiros a turistas por anfitriões profissionais.

“Em Amesterdão, o arrendamento de casas inteiras já não é permitido por mais de 30 dias por ano nem a mais de quatro hóspedes em simultâneo. E, no resto do ano, o proprietário tem de viver, ele próprio, nessa casa”, explicou ao Expresso a porta-voz do vereador da habitação de Amesterdão, Laurens Ivens. “Se alugar a casa mais de 30 dias a turistas, considera-se que saiu da propriedade (property withdrawal), e a multa é de €20.500 por cada vez que tal acontece”, esclarece a mesma fonte.