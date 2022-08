Preço das casas na cidade empurra procura para aldeias do interior

Em Vila Velha de Ródão a autarquia tem à venda lotes para construção de habitação a mil euros. “São 400 metros quadrados, com todas as infraestruturas e prontos a construir”, explica o presidente da Câmara, que reconhece “um aumento na atividade da construção no concelho”, adianta Luís Pereira, que aos benefícios na aquisição de terreno junta subsídios para o arrendamento. “A Câmara suporta totalmente, no primeiro ano, a renda de casa dos casais jovens, até aos 35 anos”.

“Mais área por menos dinheiro” foi também o que levou o escultor José Simão a trocar Castelo Branco pela aldeia das Benquerenças. “Há melhores condições de vida, mais sossego e consegue-se uma casa melhor, e maior, com menos investimento”.

Na cidade de Castelo Branco “um apartamento T3 pode chegar aos 140 mil euros”, revela Luís Batista. O prospetor imobiliário reconhece que “a procura de habitação nas aldeias está a aumentar. A 10 ou 15 quilómetros da cidade fica mais barato comprar o terreno e construir uma vivenda”, explica, dando como exemplo as aldeias de Cebolais e Maxiais, “procuradas sobretudo por quem trabalha na indústria.

Estrangeiros compram quintas

Em Cebolais de Baixo há também alguns estrangeiros, sobretudo ingleses, que estão a comprar e recuperar algumas quintas que estavam abandonadas”. A compra de casa, “em muitos casos, ocorre já pela internet, com pouca intermediação”, complementa o especialista que acredita que a procura venha a ditar “um aumento dos preços”.

É também o que sucede em Penamacor com a procura por quintas e casas a aumentar. “São sobretudo ingleses e irlandeses que vêm à procura de melhor qualidade de vida, quem está a comprar velhas casas e quintas esquecidas”, conta Manuel Pereira, agente imobiliário na Covilhã.

Com a procura a crescer, disparam os preços. Os dados mostram que a média de arrendamento nos distritos da Guarda e Castelo Branco varia entre os 347 e os 386 euros. Já o preço médio de aquisição de casas oscila entre os 123 mil euros de Castelo Branco e os 147 mil da Guarda, refletindo um aumento de preços que no primeiro caso atingiu os 4,8% e no segundo 4,2%.

Na Orca, uma aldeia entrincheirada na serra da Gardunha, os últimos dias de Marco Marques foram dedicados a reforçar o quadro de pessoal da construtora de que é proprietário. “Passei as últimas semanas à procura de pedreiros. Temos mais trabalho do que aquele a que conseguimos dar vazão”, desabafa o empreiteiro. Aqui uma habitação “com terreno pode custar entre 100 mil a 500 mil euros. Tudo depende do que se procura”. O trabalho tem sido “sobretudo de reconstrução” e a procura “já é mais nacional. Até há três anos eram sobretudo ingleses, hoje temos muitos portugueses que vêm das grandes cidades e emigrantes que regressam ao país”. Há também casos de outros compradores “trazidos por pessoas que conhecem a região e que ficam seduzidos pela natureza e procuram casas para reabilitar”. Franceses, belgas e holandeses aparecem “seduzidos por um país que se está a vender aos pedaços”. O cenário, diz o empreiteiro que opera em toda a Beira Interior, “é igual no Fundão, Oleiros, Penamacor, até mesmo na Sertã”. Joaquim Pereira concorda. O carpinteiro, com oficina na Orca, reconhece “um aumento da procura. Temos mais trabalho, ainda há muitos estrangeiros que vêm, compram um terreno e recuperam um pequeno barracão, mas também há quem venha e recupere habitações que se estavam a degradar. Já não são só estrangeiros de pé descalço que vem em busca de isolamento”, remata.

Os dados das autarquias mostram que a nova dinâmica habitacional está a contrariar o despovoamento. Aldeias, vilas e pequenas cidades estão a organizar-se para responder à procura. Subsídios ao arrendamento, disponibilidade de lotes a preços reduzidos, médico gratuito para residentes seniores e utilização livre de equipamentos desportivos fazem parte da oferta de incentivos que as autarquias do interior disponibilizam para estancar a sangria do despovoamento.

“Ainda há um enorme índice de envelhecimento, mas estamos a conseguir captar novos habitantes, aliciados sobretudo por uma política de incentivos ativa”, remata o autarca de Vila Velha de Ródão.