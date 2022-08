CP assegura um quarto das receitas da empresa do seu novo presidente

O grupo Comboios de Portugal (CP) está entre os três maiores clientes da Nomad Tech, empresa de tecnologias de comunicações da qual o novo presidente da CP, Nuno Freitas, é acionista com 7% do capital. O grupo CP representou 26% da faturação da Nomad Tech em 2018, o equivalente a €741.449. Uma receitas que o próprio presidente da CP admite ao Expresso que poderá vir a ascender a €1,2 milhões este ano. É um valor, sublinha, proveniente de dois contratos — um concurso internacional e um ajuste direto (modificação de conversores de tração).

As receitas da Nomad Tech — uma pequena empresa tecnológica com cinco anos — provenientes do grupo CP têm rondado um milhão de euros: em 2016 foram €1,137 milhões e em 2017 €1,176 milhões. Os outros dois grandes clientes da Nomad Tech são a alemã Deutsche Banh e a francesa Alstom, que comprou a posição da fundadora Nomad Digital e hoje controla 51% do capital. A EMEF, empresa de manutenção do grupo CP e também fundadora da Nomad Tech, controla 35% do capital. Os restantes 14% são repartidos entre Nuno Freitas e Augusto Franco.