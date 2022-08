Bancos perdem margem para crescer

A avalanche de resultados desta semana mostrou que a margem do sector bancário está a comprimir. E que as ondas vindas de Frankfurt vão estrangulá-la ainda mais. Anos depois de conseguiram voltar aos lucros (a exceção continua a ser o Novo Banco), e pouco depois de terem regressado timidamente aos dividendos, os bancos estão a perder a base do seu negócio e, mesmo aqueles que ainda não o sentiram, admitem que tal será uma realidade.

Os resultados dos bancos no primeiro semestre abrandaram, no seu conjunto, para €464 milhões, face aos €763 milhões do homólogo. E a pressão futura para conseguirem gerar resultados vai crescer.