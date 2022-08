Sucessão no FMI. Georgieva ganhou a Dijsselbloem nas votações, mas falha num critério

Kristalina Georgieva ganhou a Jeroen Dijsselboem nas votações realizadas esta sexta-feira para encontrar um candidato único europeu para o lugar de diretor-geral do Fundo Monetário Internacional. Mas a búlgara que é diretora executiva do Banco Mundial falhou num dos dois critérios de referência para a eleição. O ministro francês Bruno Le Maire, encarregado da "coordenação" deste processo, continua com contactos para resolver o impasse.

Georgieva recolheu 57% dos votos representando a população da União e 56% dos países membros. Dijsselbloem teve o apoio de 43% em termos de população e 44% quanto a países membros que apoiam o holandês, A búlgara cumpriu o critério de recolher pelo menos 55% dos países membros, mas falhou no apoio de países que representem 65% da população.

No entanto, fonte europeia sublinhou que os dois critérios são para tomar como benchmark. Em suma, não devem ser entendidos como rígidos, tanto mais que a diferença nas votações é substancial.

Fonte europeia referiu ao Expresso que Dijsselbloem não se retira e que contesta o facto da búlgara não poder cumprir o critério de ter menos de 65 anos caso seja escolhida para a lista final de candidatos ao cargo em outubro. A búlgara fará 66 anos em agosto. O limite de idade para o exercício do cargo é de 70 anos e os mandatos são de cinco anos. A manter-se a candidatura de Georgieva isso exigirá que a regra seja alterada pelo Fundo.