Espanha retira candidatura à liderança do FMI

Nadia Calviño está fora da corrida à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI). A candidata fica pelo caminho após esta sexta-feira o Governo de Espanha ter retirado a candidatura, procurando assim um chegar a um acordo europeu.

“Estamos sempre disponíveis para promover o consenso entre os países da União europeia para eleger uma candidata comum. Assim, anunciamos que o Governo aposta por chegar a um acordo europeu sem que a ministra da Economia participe na fase seguinte”, informou o Executivo espanhol, citado pelo “El País”, dando garantias que considera um “honra” que um governante de Espanha possa ser considerado para integrar o organismo.

Calviño junta-se a Mário Centeno, que também desistiu da corrida. O ministro das Finanças português anunciou esta quinta-feira que se ia afastar, embora tenha admitido voltar ao processo caso não seja encontrado um consenso ou maioria qualificada na votação para escolher o sucessor de Christine Lagarde. A sensibilidade do Governo português é que há uma forte possibilidade de nomes como do finlandês Olli Rehn ou do holandês Jeroen Dijsselbloem não reunirem os votos necessários.

“Tomámos nota da sua desistência e sabemos que o fez em nome do compromisso e para facilitar um acordo amanhã [sexta-feira]”, disse fonte francesa ao Expresso. Os franceses - ao contrário do Governo português - estão confiantes de que é possível chegar a um resultado definitivo nas votações de sexta-feira. Já fonte holandesa confirma que Dijsselbloem continua na corrida e ao que o Expresso apurou Haia crê que o candidato possa passar na maioria qualificada.

Além de Dijsselbloem e Rehn, também a directora executiva do Banco Mundial da Bulgária, Kristalina Georgieva, está bem posicionada na corrida. O cargo principal no banco mundial tem sido historicamente preenchido por um europeu, mas possíveis candidatos de outras potências globais e países emergentes podem ganhar força se a Europa se dividir.

A escolha do candidato único europeu ao cargo de diretor-geral do FMI tem uma primeira ronda esta sexta-feira de manhã, em em Paris, através do processo de voto dos 28 ministros da Economia e das Finanças da União Europeia, informou o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, que propôs um processo de votação, segundo as regras de voto europeias, até se chegar a um candidato único.

Os votos de cada ministro das Finanças da UE vão permitir eleger o candidato mas só se conseguirem atingir uma maioria qualificada — 55% dos Estados-membros e 65% da população europeia. Daí que seja uma negociação aparentemente difícil para haver fumo branco.