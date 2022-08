Dijsselbloem desiste. Kristalina Georgieva é a candidata europeia ao FMI

Dos cinco nomes na linha da partida, chegaram dois ao ‘sprint’ final. A meta foi cortada esta sexta-feira por Kristalina Georgieva, numa votação que deixou pelo caminho Dijsselbloem. Está assim encontrada a candidata europeia para sucessora de Christine Lagarde na liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI). O holandês publicou um tweet desejando à búlgara os maiores sucessos. Está prevista ainda uma video-conferência para fechar o processo.

Dos desistentes, e antes do finlandês Olli Rehn - que se afastou já no decorrer do processo de votação esta sexta-feira -, tinham ‘caído’ o ministro das Finanças português, Mário Centeno, e a sua homóloga espanhola, Nadia Calviño.

A candidatura da ministra foi retirada por Espanha esta sexta-feira, em nome da disponibilidade do país para chegar a um acordo europeu.

“Estamos sempre disponíveis para promover o consenso entre os países da União europeia para eleger uma candidata comum. Assim, anunciamos que o Governo aposta por chegar a um acordo europeu sem que a ministra da Economia participe na fase seguinte”, informou o Executivo espanhol.

Centeno tomara igual decisão no dia anterior, deixando porém aberta a possibilidade de voltar ao processo caso não fosse encontrado um consenso ou alcançada a maioria qualificada na votação para escolher o sucessor de Lagarde.

Apesar de o ministro francês Bruno Le Maire, o "coordenador" deste processo de escolha na Europa, ter dado tempo para uma eventual candidatura vinda do Reino Unido até ao início do processo de votação, o novo governo liderado por Boris Johnson não avançou com nenhum nome.

A escolha do candidato único europeu ao cargo de diretor-geral do FMI foi iniciada e concluída esta sexta-feira, em Paris, através do processo de voto dos 28 ministros da Economia e das Finanças da União Europeia.