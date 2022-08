Sucessão no FMI. França pega no telefone para acelerar escolha de candidato único

O ministro gaulês Bruno Le Maire vai realizar esta quinta-feira uma conferência telefónica com todos os seus homólogos para se chegar a um nome de consenso para apresentar como candidatura à direção geral do Fundo Monetário Internacional. A informação foi difundida esta quinta-feira pelo Ministério francês da Economia e Finanças em Paris. O período para apresentação de candidaturas por membros da direção executiva do Fundo ou por representantes dos países membros abriu na segunda-feira e estende-se até 6 de setembro.

A França esperava que se chegasse a um consenso até final de julho sobre o candidato comum, mas em virtude de não haver até à data fumo branco, com cinco candidatos – entre eles, Mário Centeno – na corrida europeia, o Ministério francês diz que é preciso “avançar com o processo” e daí a iniciativa da conferência telefónica.

Nesse contacto, Le Maire informará os colegas (entre eles Centeno e Nadia Calviño, a ministra de Economia espanhola que também está na corrida) dos “resultados das amplas consultas” que fez enquanto “coordenador” da operação de escolha do nome de consenso. “O objetivo é chegar a um acordo sobre o processo que permitirá um consenso em torno de um único candidato europeu”, diz o comunicado do ministro.