Ministros europeus vão votar na sexta-feira até haver candidato único ao FMI

O candidato único europeu ao cargo de diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) vai ser escolhido na sexta-feira de manhã por um processo de voto dos 28 ministros da Economia e das Finanças da União Europeia, informou o Ministério de Bruno Le Maire em Paris.

O ministro francês tinha decidido esta quinta-feira realizar uma videoconferência com todos os homólogos para acelerar o processo de escolha do candidato europeu em virtude de se manterem na corrida cinco candidatos à candidatura ao lugar que vai ser deixado por Christine Lagarde em setembro.

Dado que os cinco candidatos - Jeroen Dijsselbloem, Kristalina Georgieva, Mário Centeno, Nadia Calviño e Olli Rehn - "exprimiram a vontade de manter a sua candidatura", Le Maire propôs um processo de votação, segundo as regras de voto europeias, se necessário, em várias voltas, até se chegar a um candidato único.

As regras europeias exigem uma maioria qualificada de 55% dos estados membros -- ou seja, 16 em 28 - a favor que represente pelo menos 65% da população da União.

O ministro francês propôs a votação para sexta-feira de modo a permitir ao novo governo britânico chefiado por Boris Johnson avançar ainda com um candidato seu, caso o pretendam. Tinha-se falado na candidatura de Mark Carney, o canadiano que é governador do Banco de Inglaterra e que possui passaportes irlandês e britânico, mas a proposta caiu e não surgiu na lista de cinco avançada por Le Maire, que está a coordenar este processo desde a reunião de julho dos ministros das Finanças do G7 em Chantilly, a norte de Paris.