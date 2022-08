Lucros da Corticeira Amorim descem 2,1%

A Corticeira Amorim fechou o primeiro semestre com vendas de 412,2 milhões de euros, mais 3,1% que em período homólogo de 2018, sob o impulso positivo da Unidade Rolhas, que somou 297,5 milhões de euros (+4,7%), anunciou hoje a empresa. Já os lucros estão em queda.

Em comunicado, a Corticeira liderada por António Rios Amorim, destaca que o desempenho nas rolhas reflete "crescimento em todas as unidades de negócio (vinhos tranquilos, vinhos espumantes e bebidas espirituosas e nos principais mercados vinícolas , exceto o francês", onde a empresa sentiu o impacto do decréscimo de volumes de engarrafamento da vindima de 2017 em Bordéus.

Mas em geral todos os segmentos de negócio tiveram impacto positivo no desempenho do grupo à exceção dos revestimentos, que caíram 2,2% devido "a atrasos na comercialização da nova linha de produtos WISE, cujo contributo para as vendas se perspetiva mais agressivo no segundo semestre", diz a empresa. O maior salto foi protagonizado pela Unidade de Negócio Isolamentos (15,6%), seguida da UN Matérias que deu um salto de 12% muito por força do aumento de atividade da UN Rolhas e dos preços de venda da cortiça.

A UN Aglomerados Compositos cresceu 4%, puxada pela subida dos preços de venda e do efeito cambial do dólar e, diz o grupo, "continuará a manter o grande enfoque na economia circular, nomeadamente na reutilização e reciclagem de desperdícios de outras indústrias".

Os resultados líquidos caíram 2,1%, para os 40,4 milhões de euros e, na análise da administração, continuam "em linha com o registado no período equivalente do ano anterior".

"Inversão de tendência negativa" no horizonte

O EBITDA consolidado do semestre (os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) atingiu os 68,3 milhões de euros, o que significa 11,8% menos do que nos primeiros seis meses do ano passado, ressentindo-se do "desempenho desfavorável da UN Revestimentos, bem como do impacto negativo do aumento do preço do consumo da cortiça".

No caso dos revestimentos, o EBITDA foi negativo em 2,1 milhões de euros, "impactado essencialmente por despesas adicionais de marketing e desenvolvimento de produto decorrentes do lançamento da nova linha de produtos WISE, bem como por um mix de produto menos favorável". No entanto, perspetiva "uma inversão desta tendência negativa" com medidas adicionais de incremento da eficiência, nomeadamente nas áreas da logística e operações industriais.

Apesar dos aumentos dos preços de venda e ganhos de eficiência operacional terem atenuado a diminuição do EBITDA, o rácio EBITDA/Vendas diminuiu para 16,6%.

A divida líquida remunerada ficou nos 149,9 milhões, contra 139 milhões de euros no final de 2018.

A Corticeira salienta que "a adoção da IFRS 16 - Locações [uma normna contabilística] não implicou alterações significativas nas demonstrações financeiras" . A linha de impostos, acrescenta, "beneficiou da reversão de provisões, salientando-se a inspeção final que permitiu a utilização dos prejuízos fiscais numa subsidiária em Espanha".