IRS americano faz razia aos investidores em criptomoeda

O IRS (Internal Revenue Service) americano está a fazer uma razia aos contribuintes que investem em criptomoeda, como a bitcoin, e que podem não ter declarado os ganhos obtidos com estas aplicações. Os serviços fiscais dos EUA estão a enviar cartas a mais de 10 mil pessoas numa ação contra a evasão fiscal, avançam vários jornais internacionais.

Os avisos remetidos pelo IRS alertam para as severas penalidades em que os contribuintes norte-americanos incorrem caso não tenham declarado corretamente nos impostos as transações que fizeram envolvendo dinheiro digital.

Segundo o canal de notícias CNN, o fisco norte-americano está a enviar três tipos de cartas, dependendo da informação que o IRS tem sobre os contribuintes e que lhe permite aferir o grau de gravidade da situação. Relatos de visados pela correspondência do IRS, difundidos nos media, dão conta que há cartas onde é apenas pedido que sejam revistos os rendimentos declarados, para ser feita uma retificação se for necessário.

Mas nos outros dois tipos de comunicações, o tom indicia implicações mais sérias: numa é mencionado um possível incumprimento das leis fiscais e noutra se não houver resposta do contribuinte é realizada uma inspeção.

De acordo com as regras fiscais dos EUA, uma criptomoeda é equivalente a um valor mobiliário e são devidos impostos de cada vez que se usa esta espécie de divisa para pagar uma compra ou caso se venda uma carteira de moeda digital, à semelhança dos rendimentos de capital.

Em Portugal só paga imposto se a sua atividade for negociar moeda digital

O Expresso questionou o Ministério das Finanças sobre o enquadramento fiscal das criptomoeda, mas até à publicação deste artigo não obteve esclarecimentos.

As moedas digitais ainda não têm uma resposta específica no ordenamento fiscal nacional, mas o entendimento da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) é de que os ganhos com a negociação de criptomoeda estão excluídos de tributação em Portugal. Isto porque não integram o conceito de acréscimos patrimoniais, nem de rendimentos de capitais, a menos que esta negociação “tenha um caráter de habitualidade” e, nessa situação “os referidos ganhos serão enquadrados como rendimentos da categoria B [trabalhadores independentes]”, explica Pedro Saraiva Nércio, advogado associado na Telles.

Numa informação vinculativa, de 2016, em que a AT responde ao pedido de esclarecimentos de um contribuinte sobre a tributação dos ganhos obtidos com a compra e venda de moeda digital, o Fisco começa por referir que as criptomoeda podem gerar diferentes tipos de rendimentos tributáveis: “Por ganhos obtidos com compra e venda de unidades monetárias virtuais/troca ao câmbio do momento de criptomoeda por moeda real (qualquer que ela seja); por obtenção de comissões pela prestação de serviços relacionados com a obtenção ou curso normal da criptomoeda; e por ganhos derivados de vendas de produtos ou serviços em criptomoeda”.

No caso exposto pelo contribuinte, trata-se da primeira hipótese.

É ainda esclarecido que está excluída a tributação ao abrigo do regime das mais-valias porque segundo “a definição de valor mobiliário constante no Código dos Valores Mobiliários não estamos perante uma realidade que possa, no presente momento, ser subsumida na definição de valores mobiliários”. Ou seja, o pagamento de impostos só é devido nos ganhos obtidos com os atos descritos na lei (numa tipificação fechada) e as criptomoedas não estão incluídas.

No que respeita aos rendimentos de capital a norma de incidência está construída de uma forma aberta, mas “no caso vertente o rendimento produzido é obtido pela venda do direito, pelo que não será passível de ser tributada em sede de categoria E”.

Já no que se refere a rendimentos empresariais ou profissionais (categoria B) são tributados em função do exercício de uma atividade e não em função da origem do rendimento. “Assim, nesta categoria podem ser tributados rendimentos quer os mesmos provenham de vendas”, explica a AT. Ou seja, se a venda de criptomoeda constituir a atividade empresarial de alguém é devido IRS sobre os ganhos obtidos.

Porém, segundo o jurista da Telles, “sem prejuízo de este ser o entendimento, até agora, oficial, importa notar que circula, informalmente, a notícia de que a AT terá alterado a sua posição, considerando, agora, que “tais rendimentos configuram uma distribuição de lucros, na proporção da sua participação (investimento)”, enquadrando-os, por isso, na categoria E do IRS (rendimentos de capital)”.

Em todo o caso, “não tendo havido qualquer alteração legislativa sobre esta matéria, não fará sentido que a AT altere, sem mais, a sua posição”.