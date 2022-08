Centeno desiste por agora da candidatura ao FMI

Mário Centeno retirou-se por agora da corrida à liderança do Fundo Monetário Internacional. Esta sexta-feira há uma primeira ronda de votações, da qual o ministro das Finanças português decidiu afastar-se. Se não for encontrado um consenso ou maioria qualificada nesta votação, Centeno admite reentrar no processo. A sensibilidade do Governo português é que há uma forte possibilidade de nomes como do finlandês Olli Rehn ou do holandês Jeroen Dijsselbloem não reunirem os votos necessários.

A retirada de candidatura do português não só tem a ver com a preservação do nome de Centeno para reentrar na corrida ao FMI, mas também para não se colocar perante uma situação desconfortável diante dos parceiros do Eurogrupo: caso fosse a jogo na sexta-feira, o ministro das Finanças corria o risco de ver colegas seus, do organismo que lidera, a votarem contra si, o que poderia enfraquecer a sua posição.

“Tomámos nota da sua desistência e sabemos que o fez em nome do compromisso e para facilitar um acordo amanhã”, disse fonte francesa ao Expresso. Os franceses - ao contrário do Governo português - estão confiantes de que é possível chegar a um resultado definitivo nas votações de sexta-feira. Já fonte holandesa confirma que Desselbloem continua na corrida e ao que o Expresso apurou Haia crê que o candidato possa passar na maioria qualificada.

A escolha do candidato único europeu ao cargo de diretor-geral do FMI tem uma primeira ronda esta sexta-feira de manhã através do processo de voto dos 28 ministros da Economia e das Finanças da União Europeia, informou o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, em Paris. Mário Centeno não vai participar nesta ronda.

Os votos de cada ministro das Finanças da UE vão permitir eleger o candidato mas só se conseguirem atingir uma maioria qualificada — 55% dos Estados-membros e 65% da população europeia. Daí que seja uma negociação aparentemente difícil para haver fumo branco.

Para já estão ainda na arena Nadia Calvino (ministra da Economia de Espanha), o holandês Jeroen Dijsselbloem (ex-presidente do Eurogrupo), Olli Rehn (governador do Banco da Finlândia) e a búlgara Kristalina Georgieva (diretora executiva no Banco Mundial). Le Maire propôs um processo de votação, segundo as regras de voto europeias, até se chegar a um candidato único.

O ministro francês propôs a votação para esta sexta-feira de modo a permitir ao novo governo britânico chefiado por Boris Johnson avançar ainda com um candidato seu, caso o pretenda.