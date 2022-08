Powell (Fed): "Não é o começo de um ciclo longo de cortes"

O corte de 25 pontos-base (0,25 pontos percentuais) na taxa diretora da Reserva Federal (Fed) aprovado esta quarta-feira não é um ato isolado, mas também não significa necessariamente um processo prolongado de descidas. Jerome Powell, o presidente da Fed, clarificou, deste modo, o sentido da decisão tomada no final da reunião de dois dias do comité de política monetária.

Em declarações na conferência de imprensa em Washington, que se seguiu à reunião, Powell afirmou: "Não é o começo de um ciclo longo de cortes. É um ajustamento a meio do ciclo", mas acrescentou que "também não está a dizer que será apenas um [corte]". Tudo vai depender da evolução da conjuntura de riscos.

Por isso, a decisão, que teve os votos contra da presidente do Banco da Reserva Federal de Kansas City e do presidente do Banco da Reserva Federal de Boston, pretende funcionar como "um seguro" contra os riscos "descendentes". O objetivo é assegurar a continuação da expansão económica norte-americana, contrariando o impacto negativo dos "desenvolvimentos globais" que estão a afetar o mundo empresarial dos EUA que está cada vez mais "cauteloso" nas suas decisões de investimento, adiantou o presidente da Fed. O corte decidido esta quarta-feira deve ser encarado, frisou Powell, como um ato de "gestão de risco".

Não há muita experiência em lidar com as tensões comerciais

E, quanto aos riscos globais, a Fed está cada vez mais preocupada com as "tensões comerciais" que têm de ser avaliadas "de uma forma nova", disse o presidente do banco central. "Não há muita experiência na resposta a tensões comerciais globais", sublinhou Powell.

As tensões comerciais a que o presidente da Reserva Federal se refere derivam da guerra comercial iniciada no verão do ano passado pelo presidente norte-americano, sobretudo contra a China. Mas Powell sublinhou que "não está a criticar a política comercial, pois não é esse o papel da Fed".

Com a decisão desta quarta-feira tomada pela Fed são já 11 bancos centrais que em julho optaram pelo corte na taxa diretora. À hora de enceramento da confeência de imprensa de Powell ainda não era conhecida a decisão do Comité de Política Monetária do Banco Central do Brasil.

Mercados queriam "uma corrida açucarada"

A decisão da Fed ficou aquém da pressão política pública de Trump, que insistiu na necessidade de um corte substancial em tweets recentes, e dos mercados que não ficaram impressionados com a descida de 25 pontos-base, já esperada. E, sobretudo, desgostaram da preocupação de Powell em sublinhar que não se tratava da abertura de uma vaga de subidas.

Os principais índices de Nova Iorque perdiam cerca de 1% quando decorria a conferência de imprensa e o índice de volatilidade VIX - conhecido como índice de pânico - disparava 15% em Wall Street. A curva de taxas de juro da dívida voltava a registar yields mais altas a 3 e 6 meses do que a 10 anos - 2,069%, 2,074% e 2,009% respetivamente. Uma inversão parcial da curva -- com taxas de remuneração de muito curto prazo superiores à taxa de referência de longo prazo.

Vítor Constâncio. o ex-presidente do Banco Central Europeu, tuitou que "Mercados nunca satisfeitos, queriam mais uma corrida açucarada".