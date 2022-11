Portugal entra em deflação em julho. Já não sucedia há quatro anos

A inflação em julho entrou em terreno negativo, segundo a primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicada esta quarta-feira. O índice de preços no consumidor recuou 0,3% em termos homólogos, ou seja, em relação ao mesmo mês do ano passado. É a primeira vez que Portugal entra em deflação desde fevereiro de 2015, quando registou uma quebra de preços de 0,2%.

Esta queda para uma situação de deflação ocorre depois de uma trajetória de descida da inflação para 0,4% em maio e junho, culminando um processo de desinflação (desaceleração da subida de preços) desde um pico de 1,4% em setembro do ano passado.

Não se pode, contudo, falar já de um processo deflacionário em curso. Isso exige uma quebra de preços prolongada.

As razões para a quebra de preços em julho foram duas, segundo o INE. "Esta evolução deve-se em grande medida ao contributo da variação negativa dos preços da classe de restaurantes e hotéis. A redução da taxa de IVA aplicada à eletricidade e ao gás natural contribuiu também para a diminuição desta taxa", lê-se na comunicação do INE.

A economia portuguesa, depois do resgate da troika, registou deflação em 14 meses, três em 2013, nove em 2014 e dois em 2015.

Descontando as componentes mais voláteis do índice - os produtos alimentares não transformados e os relacionados com a energia -, o índice caiu 0,1%,

O índice harmonizado - que permite comparações na zona euro - recuou 0,7%, depois de ter subido 0,7% em junho.

A inflação portuguesa situou-se no grupo das sete mais baixas da zona euro em junho.

Tendo em conta a informação já disponível para julho, a deflação em Portugal é, por agora, um caso único. O índice harmonizado em Espanha em julho terá subido 0,7%, a Alemanha 1,1% e em França 1,3%. A variação mais baixa registou-se e Itália, com a inflação a descer de 0,8% em junho para 0,4% em julho.

Pelas 10 horas, o Eurostat avança com a primeira estimativa para a inflação no conjunto da zona euro.