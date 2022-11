Inflação na zona euro desce para 1,1% em julho. Cada vez mais longe da meta do BCE

A inflação caiu para 1,1% em julho, segundo a primeira estimativa avançada esta quarta-feira pelo Eurostat, o organismo de estatística da União Europeia. Esta variação homóloga, ou seja, em relação ao mesmo mês do ano passado, é a mais baixa desde fevereiro de 2018.

A variação de preços no consumidor na zona euro tinha registado um pico do ano de 1,7% em abril e iniciou um processo tendencialmente de desinflação (descida da inflação), registando 1,2% em maio e 1,3% em junho.

A inflação na zona euro está cada vez mais longe do objetivo do Banco Central Europeu (BCE) que aponta para abaixo mas próximo de 2%. O presidente do BCE, Mario Draghi, na conferência de imprensa que se seguiu à última reunião do conselho a 25 de julho, não deixou de sublinhar, com veemência, que o BCE "não gosta" destes níveis tão baixos de inflação e que "não aceita uma inflação permanentemente abaixo" da meta da politica monetária. Em virtude desta conjuntura desinflacionista na zona euro, o BCE decidiu estudar as diversas opções de estímulos monetários para discussão na próxima reunião a 12 de setembro.

Refira-se que, entre as estimativas já avançadas para julho por parte de organismos de estatística de países da zona euro, Portugal é o primeiro a registar deflação (quebra de preços). O Instituto Nacional de Estatística português avançou esta quarta-feira que a variação de preços no consumidor foi de -0,3% em termos homólogos, uma situação de deflação pela primeira vez desde fevereiro de 2015. Em termos de índice harmonizado, a deflação registada em Portugal foi de -0,7%.

Abaixo da taxa de inflação para a zona euro em julho, estão, além de Portugal (com deflação), Itália (com 0,4%) e Espanha (com 0,7%), segundo as estimativas já divulgadas para o índice harmonizado. Com taxas acima da média, situam-se Bélgica (1,4%) e França (1,3%). Na média, está a Alemanha, com 1,1%.

A inflação subjacente na zona euro - excluindo do índice os produtos ligados à energia, alimentares, álcool e tabaco - reduziu-se para 0,9% em julho, depois de ter registado 1,1% no mês anterior.

As duas componentes do índice da zona euro que pressionaram em baixa a inflação foram a dos produtos industriais, cujos preços subiram apenas 0,4%, e dos produtos ligados à energia, com uma subida de 0,6%.