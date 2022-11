De Lisboa ao Tâmega: uma viagem dos mais altos aos mais baixos rendimentos do país

Os números são do Instituto Nacional de Estatística (INE) e partem da análise das declarações de rendimento relativas a 2017 compiladas pela Autoridade Tributária: em Portugal o valor mediano do rendimento anual por sujeito passivo, deduzido do IRS pago, é de 8.687 euros. Mas abaixo e acima desta referência nacional há uma amplitude significativa de rendimentos entre diversas regiões.

É na Área Metropolitana de Lisboa que encontramos os mais altos rendimentos, com uma mediana de 10.397 euros. E é no Alto Tâmega que estão os rendimentos mais baixos, com o valor mediano de 6.674 euros em 2017.

Nesta disparidade territorial, há várias regiões cujos rendimentos medianos estão acima do valor nacional. São os casos da região de Leiria (8.895 euros), de Coimbra (8.826 euros), Alentejo Central (8.792 euros) e Aveiro (8.742 euros).

Numa análise mais fina, o INE destaca também os municípios de rendimentos mais altos e mais baixos. É em Oeiras que estão os contribuintes que mais ganham, com uma mediana por sujeito passivo de 12.935 euros. E em Resende, na região do Tâmega e Sousa, é onde está o mais baixo valor mediano de rendimento por sujeito passivo.

Mesmo dentro de cada município há disparidades de rendimentos substanciais. O INE utilizou o coeficiente de Gini, um indicador de desigualdade (em que zero significa que todos os cidadãos têm rendimentos iguais e 100 indica que todo o rendimento vem de um único sujeito passivo), para analisar as assimetrias.

A nível nacional, o município com menor desigualdade é o Alandroal (na região do Alentejo), enquanto o município com maior desigualdade é Vila do Porto (na Região Autónoma dos Açores).

Na Área Metropolitana de Lisboa, é no município da Moita, a sul do Tejo, que há menor desigualdade de rendimentos, e é em Lisboa que o coeficiente de Gini assume um valor mais elevado.

Já na Área Metropolitana do Porto, os municípios com menores disparidades de rendimentos são Santo Tirso, Trofa e Oliveira de Azeméis, que contrastam com o Porto, onde o coeficiente de Gini é mais elevado.