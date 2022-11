Apple levou uma dentada nos seus ganhos no segundo trimestre

A norte-americana Apple teve no segundo trimestre deste ano um lucro de 10,04 mil milhões de dólares (9 mil milhões de euros ao câmbio atual), uma quebra de 12,8% em comparação com igual período do ano passado.

As receitas totais da Apple no trimestre de abril a junho ascenderam a 53,8 mil milhões de dólares (48,3 mil milhões de euros), ficando 1% acima da faturação do mesmo trimestre de 2018.

No entanto, os custos das vendas tiveram um crescimento maior, aumentando 2,2%, para 33,58 mil milhões de dólares (30,1 mil milhões de euros), diminuindo a margem bruta da Apple, cujos custos operacionais também subiram 11,2%, para 8,68 mil milhões de dólares (7,8 mil milhões de euros).

Apesar do recuo nos resultados o presidente executivo da Apple, Tim Cook, quis realçar que a empresa teve o seu melhor trimestre terminado em junho (que é o terceiro trimestre do ano fiscal da empresa) de sempre.

Para o quarto trimestre do seu corrente ano fiscal (ou seja, para o período de julho a setembro), a Apple está a projetar receitas de até 64 mil milhões de dólares (57,4 mil milhões de euros ao câmbio atual) e uma margem bruta entre os 37,5% e os 38,5%.

