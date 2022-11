Alemanha paga taxa mais baixa de sempre em leilão de dívida

A Alemanha pagou esta quarta-feira a taxa mais baixa de sempre numa emissão de obrigações a 10 anos. O Tesouro pagou -0,41% no leilão realizado esta quarta-feira, tendo colocado 2,3 mil milhões de euros e registado uma procura duas vezes superior à emissão. Na emissão anterior, o Estado tinha pago -0,26%.

No mercado secundário da dívida, onde são transacionados os títulos entre investidores, a taxa (yield) relativa a estes títulos a 10 anos já desceu, este mês, para -0,422%, um mínimo histórico.

Uma taxa de remuneração negativa significa que o investidor tem de "pagar" para comprar ou manter o título, em vez de receber um juro do Estado.

Esta semana continua a observar-se uma trajetória de descida das taxas da dívida no mercado primário (de emissão) e secundário, na expetativa de que o Banco Central Europeu aprovará novas medidas adicionais de estímulos monetários na próxima reunião a 12 de setembro. A desaceleração da economia da zona euro no segundo trimestre do ano para 1,1% e a descida da inflação em julho para 1,1% reforçaram ainda mais aquela expetativa dos investidores.

No caso das obrigações do Tesouro português a 10 anos, as taxas (yields) já desceram no mercado secundário de 0,445% no fecho de sexta-feira para 0,384% esta quarta-feira. Este nível de juros ainda está, contudo, acima do mínimo histórico registado a 3 de julho quando a taxa caiu no mercado secundário para 0,278%.