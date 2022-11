Airbus mais do que duplica lucro do primeiro semestre

A Airbus obteve no primeiro semestre um resultado líquido positivo de 1.197 milhões de euros, mais 141% do que o lucro do mesmo período do ano passado, informou esta quarta-feira a fabricante europeia de aviões.

De janeiro a junho as receitas da Airbus cresceram 24%, para 30,8 mil milhões de euros, numa evolução justificada na sua maior parte pela aviação comercial, já que a faturação na área da defesa avançou apenas 1% (para 4,08 mil milhões de euros).

O resultado operacional da Airbus no primeiro semestre ascendeu a 2,09 mil milhões de euros, mais 87% do que no período homólogo de 2018. Os gastos com investigação e desenvolvimento permaneceram estáveis face ao ano passado, cifrando-se em 1,4 mil milhões de euros até junho.

A gigante aeronáutica europeia, que emprega 136 mil pessoas, prevê este ano entregar aos seus clientes entre 880 e 890 aviões comerciais, o que deverá permitir no final do ano um crescimento de 15% do seu resultado operacional ajustado em comparação com 2018.