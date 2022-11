Fundos de investimento apostam forte no negócio da saúde nos EUA

A notícia da CBS News, disponível em online, começa com o caso do Hahnemann University Hospital, em Filadélfia, que após 171 anos de história vai fechar as portas, menos de dois anos após ter sido comprado pelo fundo de investimento Paladin Healthcare.

Segundo os críticos desta situação ouvidos pela cadeia de notícias norte-americana, os novos donos do hospital preferiram fechar a unidade porque o valor imobiliário do imóvel é bem mais interessante para futuros investidores do que o negócio de serviços de saúde.

A CBS News adianta ainda que o investimento em hospitais e clínicas por private equity disparou na última década, tendo atingido os 10,4 mil milhões de dólares, em 2018, de acordo com dados da Pitchbook, uma empresa que faz o mapeamento de investimento privado.

Trata-se de um grande salto face aos valores de 2009, quando os fundos de investimento gastavam menos de 250 milhões de dólares em aquisições de hospitais e clínicas médicas. A razão? Segundo a informação recolhida pela CBS News estes investidores têm a expectativa que o sector da saúde lhes garanta retornos seguros numa época em que há demasiada volatilidade na economia.

Voltando ao hospital centenário de Filadélfia, o seu fim começou a traçar-se no princípio de 2018, quando o fundo Paladin pagou 170 milhões de dólares à empresa Tenet Healthcare para ficar não só com o Hahnemann, mas também outra unidade local, o St. Christopher's Hospital for Children, que está, de novo, no mercado em busca de propostas de potenciais compradores. O donos do Paladin não falaram à CBS News.

Para Eileen Appelbaum, co-diretora do Center for Economic and Policy Research e especialista em fundos de investimento, ouvida pela CBS News, “o sector da saúde é uma importante área de investimento para os private equity”, que olham para este mercado como “outrora encararam os supermercados. Eles diziam, ‘as pessoas têm que comer, por isso é um investimento seguro’. Agora dizem o mesmo sobre o sector da saúde”, que antigamente era considerado pouco sexy.

Uma visão agressiva de negócio, que, em particular no sensível sector da saúde, nem sempre encontra o retorno ambicionado. Por exemplo, o Hahnemann University Hospital serve uma população de baixos rendimentos e não será muito rentável, mas em contrapartida situa-se no centro de Filadélfia, uma zona imobiliária de grande valor.

O canal de notícias de saúde Fierce Healthcare também abordou recentemente este tema. Num artigo publicado online, é dito que o cada vez maior número de aquisições de unidades de saúde por fundos de investimento é um “fenómeno estranho”, que rompe com as tradicionais aquisições que costumavam ocorrer na indústria hospitalar.

É que, em vez, as fusões entre empresas do sector estão a ser substituídas por aquisições puras e duras, lideradas cada vez mais por private equity, incluindo fundos sem qualquer histórico no sector da saúde.

Brasil segue a mesma onda

Esta tendência já contagiou o Brasil, como faz notar o jornal ‘O Globo’ numa notícia publicado no seu site. "O sector de saúde nacional está na mira dos grandes fundos de private equity, focados na compra de participações em empresas”, menciona a publicação.

Da lista de ativos debaixo de olho dos fundos de investimento estão, não só hospitais e clínicas, mas também planos de saúde, laboratórios de diagnóstico, fabricantes de equipamentos e de medicamentos. De acordo este jornal, os negócios no sector de saúde voltaram a crescer nos últimos dois anos no Brasil.

O envelhecimento da população, que irá necessitar de mais cuidados médicos e de medicamentos, associado à desvalorização do real face ao dólar contribuem para o acelerar dos investimentos estrangeiros no mercado de saúde brasileiro.

Os fundos consultados pelo ‘O Globo’ confirmam que estão em prospeção de oportunidades no Brasil. E é provável que o próximo grande negócio seja protagonizado pela americana Advent, uma das maiores gestoras de private equity e que detém o controlo do Grupo BioToscana e 13% dos laboratórios Fleury. Outros interessados são o fundo britânico Actis e as gestoras americanas TPG Capital e Warburg Pincs.