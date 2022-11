Fisco ‘varre’ restaurantes

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a realizar hoje, terça-feira, uma grande ação nacional para fiscalizar o sector da restauração e estão a ser alvo de visitas dos inspetores, que querem controlar a faturação, estabelecimentos como restaurantes, padarias com a atividade de venda direta ao público, bares e cafés, avança o Jornal Económico.

Segundo a notícia, a operação denomina-se ‘Ementa Turística’ e há no terreno centenas de fiscais a bater à porta destes negócios para verificar se programas informáticos de faturação estão de acordo com a lei. De acordo com o ‘Jornal Económico’, que teve acesso às instruções para a operacionalização desta ação nacional, em Lisboa e no Porto, estão selecionados mais de 20 mil alvos de visita, localizados sobretudo em zonas com grande concentração de restauração, como centros históricos e baixas das cidades. As zonas balneares também estão sinalizadas.

Verificar se a aplicação das taxas devidas de IVA está a ser feita da forma correta é um dos objetivos dos inspetores.

O combate à utilização de sistemas informáticos fraudulentos que permitem a fuga aos impostos tem sido uma das prioridades da AT.