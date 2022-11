Confiança dos consumidores sobe em julho pelo quarto mês consecutivo

A confiança dos consumidores voltou a reforçar-se em julho, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados esta terça-feira.

Foi o quarto mês consecutivo de subida deste indicador. Desde abril, a confiança dos consumidores tem vindo sempre a subir, invertendo a tendência negativa dos meses anteriores. Recorde-se que os números do INE mostravam uma queda ininterrupta no grau de confiança dos consumidores desde novembro de 2018, até março de 2019.

Em julho, a evolução positiva deste indicador resultou do contributo positivo das perspetivas relativas à realização de compras importantes e das opiniões sobre a situação financeira do agregado familiar, "sobretudo no primeiro caso", aponta o INE.

Em sentido contrário, as expectativas sobre a evolução futura da situação financeira do agregado familiar e da situação económica do país deram um contributo negativo para a confiança dos consumidores.