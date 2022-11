Banco do Japão adia mexida na política monetária

O Banco do Japão (BoJ) não deu esta terça-feira o passo em frente que alguns analistas esperavam. Não mexeu no quadro de política monetária, não se antecipando à Reserva Federal norte-americana - que anunciará as suas decisões na quarta-feira, sendo esperado um corte de 25 pontos-base (0,25 pontos percentuais) na taxa diretora. Nem ultrapassou o Banco Central Europeu (BCE), que, na reunião da semana passada, adiou para setembro a discussão de várias opções de novos estímulos monetários para a zona euro.

O BoJ decidiu manter a taxa de remuneração de depósitos dos bancos em -0,1% e a intenção de não alterar a estratégia até à primavera de 2020. Também prossegue com o programa de compra de ativos (uma variedade do chamado quantitative easing) de modo a manter a taxa de juro dos títulos do Tesouro nipónico a 10 anos perto de 0%.

A equipa de Haruiko Kuroda acrescentou, no entanto, no comunicado oficial que “não hesitará em tomar medidas adicionais de estímulos se existir uma possibilidade maior de se perder a dinâmica para alcançar a meta de estabilidade de preços [de 2% de inflação]”. Em junho a inflação subjacente (índice excluindo alimentos frescos) fechou em 0,6%, prosseguindo uma trajetória descendente desde o pico de 1% em outubro do ano passado. Nas previsões de inflação subjacente publicadas esta terça-feira, a equipa dirigente do BoJ aponta para entre 0,8% e 1,1% para 2019, entre 1,1% e 1,4% para 2020, e entre 1,3% e 1,7% para 2021.

O BoJ poderá dar o passo para novos estímulos se os riscos, nomeadamente os externos, se agravarem. A análise dos riscos não difere substancialmente da apontada pelos outros principais bancos centrais. À cabeça dos riscos externos estão as políticas macroeconómicas dos EUA e as consequências do protecionismo. A que se juntam a evolução da China, os ajustamentos na alta tecnologia, o Brexit e os riscos geopolíticos. A nível doméstico, o BoJ vai monitorizar os efeitos da subida do IVA em outubro de 8% para 10%.

Para o analista Marc Chandler, responsável por estratégia de mercados na Bannockburn em Wall Street, "a janela de oportunidade para a tomada de novas medidas poderá ser no final do ano depois da subida do IVA".

Taxa negativa sobre depósitos é menos gravosa do que na zona euro

O BoJ continua a obrigar o sector bancário nipónico a pagar por parquear a liquidez excedentária nos cofres do banco central, medida que está em aplicação desde fevereiro de 2016 quando instituiu a taxa de -0,1%. Recorde-se que o BCE penaliza muito mais a liquidez excedentária da banca da zona euro aplicando desde março daquele ano uma taxa de -0,4%. A decisão desta terça-feira foi aprovada por 7 votos contra 2, um dos quais de Goushi Kataoka, que era a favor de um corte da taxa já nesta reunião.

O banco continua, também, com o programa de compra de ativos (que designa, desde 2013, por QQE, acrónimo em inglês para qualitative and quantitative easing) de modo a manter a taxa de juro dos títulos do Tesouro nipónico a 10 anos perto de 0%. As yields no mercado secundário para aquele prazo de referência têm estado em terreno negativo desde janeiro. Esta terça-feira fecharam em -0,15%.

Banco do Japão tem ativos no valor de 100,5% do PIB

O BoJ tem ativos com um valor muito próximo do registado pelo BCE. No equivalente em euros, os ativos nipónicos somam 4,6 biliões face a 4,7 biliões para o banco dirigido por Mario Draghi. Mas em dívida pública adquirida através dos programas de QE, o Banco do Japão detém em carteira o equivalente a 3,9 biliões de euros em títulos do Tesouro nipónicos face a 2,6 biliões para o BCE. Em termos de PIB, os ativos do BoJ valem 100,5% face a 40,5% para o BCE.

A próxima oportunidade de mexer nas taxas será na reunião de 18 e 19 de setembro, depois da reunião do BCE. As atas da reunião desta terça-feira só serão divulgadas a 25 de setembro.