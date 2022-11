Uma PME de Famalicão faz os símbolos de muitas marcas automóveis

Se tem automóvel, é possível que o símbolo que identifica a marca da sua viatura tenha sido produzido em Famalicão, na Injex, uma empresa especializada em plásticos técnicos injetados que faz mais de 50 milhões de peças por ano para clientes como a VW, PSA, Renault, Jaguar Land Rover e Volvo.

Fundada há 16 anos, esta PME famalicense, liderada por José Pinheiro Lacerda, está a investir 500 mil euros com o objetivo de reforçar a capacidade de resposta ao mercado e quadruplicar as exportações, combinando a ampliação da área fabril, modernização e crescimento do parque de máquinas com a digitalização do processo produtivo e a indústria 4.0. Ao mesmo tempo, a empresa assume a transição do referencial normativo do sistema de gestão de qualidade, para garantir a certificação, ainda este ano, de acordo com o IATF 16949, a referência padrão adotada na indústria automóvel.

Desde 2016, o investimento em Investigação e Desenvolvimento ronda, aqui, os 70 mil euros por ano, o que corresponde a mais de 5% das vendas e "está muito acima do montante médio para uma PME industrial, de acordo com os padrões da Agência Nacional de Inovação", sublinha o empresário que também produz componentes para peças e máquinas industriais.e tem apostado em iniciativa própria e em parcerias com entidades do sistema cientifico e tecnológico nacionais.

É assim, diz, que "a Injex tem vindo a incorporar tecnologias cada vez mais avançadas no processo produtivo", designadamente no desenvolvimento e construção de moldes, na fabricação de componentes termoplásticos injetados e no seu controlo automático, reforçando a presença nas linhas de montagem dos principais fabricantes automóveis.

A empresa, integrada no Roteiro pela Inovação de Famalicão, quer também, comprar uma unidade de bi-injeção de plásticos e passar a oferecer tecnologia de alto brilho na produção em série para consolidar a sua afirmação como "empresa de soluções na área da injeção de termoplásticos".

Com 30 trabalhadores e um volume de negócios de 1,2 milhões de euros, que deverá atingir os 1,4 milhões no final do ano, a empresa vende atualmente as suas peças para sete países, mas tem em França o principal mercado, devido à relação desenvolvida com os fabricantes da indústria automóvel.